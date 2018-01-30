Работа в эскорте для девушек 2020

За последние несколько лет количество девушек ищущих работу в сфере досуга и эскорта увеличилось в несколько раз. Если сравнивать с 2011 годом, полагаю сейчас количество желающих умножилось трижды, как минимум. Безусловно стремительно возникший спрос не лучшим образом отражается на рентабельности профессии в целом. Но есть другой фактор который значительно пагубнее влияет на данный бизнес. Это беспроцентное число новоявленных эскорт агентств и скаутов. Ничего подобного проституция ещё не знала за всю свою историю.

Безопасная работа эскорт для девушек

Не смотря на то что в сети интернет можно найти множество разных объявлений в которых предлагают эскорт вакансии для девушек. В 95% случаях эти вакансии предлагают менеджеры (посредники). Более подробно кто такие менеджеры, плюсы, минусы работы с ними можно прочитать в статье эскорт вакансии для девушек. В итоге всё сводиться к эскорт агентству. Иногда для одного эскорт агентства может искать девушек более 10-20 менеджеров!

Одной из распространенных ошибок девушек является то что девушка не интересуется в какое агентство она едет. Это грубая ошибка ценой которой может быть даже критическая ситуация когда девушка может остаться без денег в чужой стране. Причина в том что не все эскорт агентства так же хорошо умеют находить клиентов как уговаривать девушек. Что бы не оказаться на улице, мы предлагаем Вам эффективное решение, которое описано ниже.

Эскорт работа без проблем

При выборе агентства каждая девушка должна обязательно знать сайт эскорт агентства. Потому что сайт является единственным идентификатором агентства, с помощью которого можно самостоятельно найти объективную информацию.

Первое правило: девушка должна обязательно узнать сайт эскорт агентства. Если Вам не говорят сайт, значит от Вас скрывают репутацию, как правило не самую лучшую. Если Вам не дали сайт агентства правильно будет прекратить диалог, не подвергая себя риску.

Второе правило: проверьте информацию о сайте. Как вариант можно найти отзывы эскорт агентств перейдя по ссылке, в отдельной категории на эскорт бюро. Рекомендую подписаться на сайт что бы не пропускать новые отзывы.

Третье правило: обязательно проверить сайт, что бы убедиться что Ваш собеседник имеет к нему отношение. Часто мошенники, опасные агенты выдают себя за популярные эскорт агентства. Во избежание стать жертвой обмана, необходимо перепроверить сайт. На каждом сайте есть страница контактов, или номер телефона. Напишите напрямую и свяжитесь через официальные контакты сайта, напишите хочу с Вами работать какие условия. Таким образом Вы не позволите себя обмануть мошенникам.

Итог

Следуя этим трём простым но надёжным правилам, каждой девушке гарантирована высоко прибыльная эскорт работа, приносящая радость и достаток без проблем. Работа эскорт для девушек может приносить легко, минимум 5000 EUR за 10 дней, при условии сотрудничества с профессиональным агентством. Всё что требуется от девушки, это не совершать ошибок её предшественников, и читать отзывы агентств. Кроме эскорт бюро, множество полезной информации можно найти на форуме эскорт без гонева перейдя по ссылке.